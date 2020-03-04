Панин влетел головой в борт, фанаты против отпуска «Авангарда». Фото победы «Салавата»

3 марта в Подмосковье на льду стадиона «Арена-Балашиха» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» со счётом 2:3 ОТ. Общий счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Уфе.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами с разницей в 26 секунд — авторами удачных бросков стали защитник Григорий Панин и нападающий Семён Кошелев. На 52-й минуте подопечные Боба Хартли вышли вперёд, шайбу забросил форвард Павел Дедунов. Уфимский клуб спасся за шесть секунд до сирены, гол забил нападающий Сакари Маннинен. В овертайме победу «Салавату» принёс форвард Дмитрий Кугрышев.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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