Хартли: у «Салавата» игроки мирового уровня. От них постоянно ждёшь опасности

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 1-1 в серии).



«Начали не так, как хотелось, во втором периоде немного ожили, а третий стал лучшим периодом для нас. В овертайме любая команда могла забить, но у соперника получился бросок с невероятного угла. Отскок от колюшки Франсона, а затем отскок в наши ворота.



Гол за шесть секунд до сирены тоже стал результатом отскока. Шайба прилетела на клюшку Маннинену, в итоге он забил. У «Салавата» игроки мирового уровня, такие мастера, как Хартикайнен, Умарк, Ларсен. Мы знаем, что от них постоянно можно ожидать опасности.



Знаю, что соперник нас перебросал. Мы искали идеальную комбинацию, но Уфа не даёт на это много времени», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.