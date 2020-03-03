Кошелев: игроки «Авангарда» будто не проснулись, вышли неготовыми

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 1-1 в серии).



«Проиграли матч. Игра получилась более вязкой, чем прошлая. Считаю, мы слабо сыграли первый период. Будто не проснулись, вышли неготовыми. Дальше, во втором и третьем периодах, играли гораздо лучше. Думаю, все главные эмоции впереди», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами с разницей в 26 секунд — авторами удачных бросков стали защитник Григорий Панин и нападающий Семён Кошелев. На 52-й минуте подопечные Боба Хартли вышли вперёд, шайбу забросил форвард Павел Дедунов. Уфимский клуб спасся за шесть секунд до сирены, гол забил нападающий Сакари Маннинен. В овертайме победу «Салавату» принёс форвард Дмитрий Кугрышев.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.