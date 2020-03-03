Гончаров дисквалифицирован на четыре матча, Ратти и Шаров — на один

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды нескольких матчей и вынес решения.



На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Тая Ратти по п. 1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сибири» Александра Шарова наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Спартака» Максима Гончарова по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, общая дисквалификация Гончарова составит четыре матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.