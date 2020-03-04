Ассист Бучневича не помог «Рейнджерс» в матче с «Сент-Луисом»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 3:1 одержали гости.

Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейден Шварц. Единственный гол «Рейнджерс» забил Мика Зибанеджад, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, который набрал 40-е (15+25) в 64-м матче в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-1». Лучшим достижением по набранным очкам у Павла является 43 (14+29) балла в сезоне-2017/2018 за «Рейнджерс». Другой российский форвард «Рейнджерс», Артемий Панарин, провёл на льду 21 минуту 52 секунды, результативными действиями не отметился.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отыграл 17 минут 37 секунд, также без результативных действий.

Это поражение стало для команды из Нью-Йорка третьим подряд. «Рейндждерс» — седьмые в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Сент-Луис», действующий обладатель Кубка Стэнли, лидирует в Центральном дивизионе Запада.