Ассист Бучневича не помог «Рейнджерс» в матче с «Сент-Луисом»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 3:1 одержали гости.
Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейден Шварц. Единственный гол «Рейнджерс» забил Мика Зибанеджад, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, который набрал 40-е (15+25) в 64-м матче в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-1». Лучшим достижением по набранным очкам у Павла является 43 (14+29) балла в сезоне-2017/2018 за «Рейнджерс». Другой российский форвард «Рейнджерс», Артемий Панарин, провёл на льду 21 минуту 52 секунды, результативными действиями не отметился.
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отыграл 17 минут 37 секунд, также без результативных действий.
Это поражение стало для команды из Нью-Йорка третьим подряд. «Рейндждерс» — седьмые в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Сент-Луис», действующий обладатель Кубка Стэнли, лидирует в Центральном дивизионе Запада.
- 4 марта 2020
-
06:33
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:44
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47
-
21:26
-
20:54
-
20:37
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:49