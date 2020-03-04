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Ассист Бучневича не помог «Рейнджерс» в матче с «Сент-Луисом»

Ассист Бучневича не помог «Рейнджерс» в матче с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 3:1 одержали гости.

Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейден Шварц. Единственный гол «Рейнджерс» забил Мика Зибанеджад, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, который набрал 40-е (15+25) в 64-м матче в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-1». Лучшим достижением по набранным очкам у Павла является 43 (14+29) балла в сезоне-2017/2018 за «Рейнджерс». Другой российский форвард «Рейнджерс», Артемий Панарин, провёл на льду 21 минуту 52 секунды, результативными действиями не отметился.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отыграл 17 минут 37 секунд, также без результативных действий.

Это поражение стало для команды из Нью-Йорка третьим подряд. «Рейндждерс» — седьмые в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Сент-Луис», действующий обладатель Кубка Стэнли, лидирует в Центральном дивизионе Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Зибанеджад (Строум, Бучневич) – 12:26' (5x4)   1:1 Парэйко – 22:35' (5x4)   1:2 Шенн (Шварц, Парэйко) – 49:56' (5x5)   1:3 Шварц (О'Райлли, Шенн) – 59:54' (en)
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