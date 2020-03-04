«Питтсбург» обыграл «Оттаву», у Малкина — четыре голевых
Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз». Игра, прошедшая на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (Пенсильвания, США), завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Голы в составе «Питтсбурга» забили Джон Марино, Конор Шири, Брайан Раст (трижды), Сидни Кросби и Джейсон Цукер. Четыре голевые передачи в матче отдал российский нападающий Евгений Малкин.
В составе «Оттавы» отличились Джейс Гаврилюк, Брэдли Ткачук и Коннор Браун. Российский защитник Никита Зайцев отыграл 24 минуты 3 секунды с показателем полезности "-3". Нападающий Артём Анисимов получил травму после столкновения с Малкиным и покинул площадку ещё в первом периоде.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Марино (Малкин, Цукер) – 00:48' (5x5) 2:0 Шири (Дюмулен, Летанг) – 01:39' (5x5) 2:1 Гаврилюк (Райлли, Уайт) – 16:24' (5x5) 3:1 Раст (Малкин, Кросби) – 19:15' (5x4) 4:1 Кросби (Цукер) – 37:21' (5x5) 5:1 Цукер (Шири, Кросби) – 40:36' (5x5) 5:2 Ткачук (Зайцев, Уайт) – 41:09' (5x5) 5:3 Браун (Шабо) – 51:27' (5x5) 6:3 Раст (Марло, Малкин) – 53:29' (5x5) 7:3 Раст (Малкин) – 57:10' (5x5)
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