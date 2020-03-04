«Питтсбург» обыграл «Оттаву», у Малкина — четыре голевых

Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Оттава Сенаторз». Игра, прошедшая на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (Пенсильвания, США), завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Голы в составе «Питтсбурга» забили Джон Марино, Конор Шири, Брайан Раст (трижды), Сидни Кросби и Джейсон Цукер. Четыре голевые передачи в матче отдал российский нападающий Евгений Малкин.

В составе «Оттавы» отличились Джейс Гаврилюк, Брэдли Ткачук и Коннор Браун. Российский защитник Никита Зайцев отыграл 24 минуты 3 секунды с показателем полезности "-3". Нападающий Артём Анисимов получил травму после столкновения с Малкиным и покинул площадку ещё в первом периоде.