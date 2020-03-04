Георгиев — о победном голе «Сент-Луиса»: нужно посмотреть повтор, но я не ожидал броска

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:3) прокомментировал решающий гол форварда «блюзменов» Брэйдена Шенна. Канадский форвард застал российского голкипера врасплох броском из-за линии ворот.

«Нужно посмотреть повтор, чтобы понять, что произошло. Мне казалось, что у него есть несколько вариантов продолжения атаки, и я действительно не ожидал, что он будет бросать из той позиции. Шайба отрикошетила от моего конька и влетела в ворота. В следующий раз такой бросок нужно отражать», — приводит слова Георгиева клубный обозреватель Винс Меркольяно.

В этом матче Александр отразил 19 бросков из 21, третья шайба влетела в пустые ворота, когда «Рейнджерс» играли в формате «шесть на пять».