В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев. Команда Майка Салливана прервала шестиматчевую серию поражений.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой матча. Вторая голевая передача стала 800-й для канадца в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этого рубежа в 980-м матче за карьеру в лиге. Кросби стал шестым игроком в НХЛ по скорости достижения 800 голевых передач за карьеру.
Рекордсмен – Уэйн Гретцки, уложившийся в 527 матчей. Второе место занимает владелец «Питтсбурга» Марио Лемье (661), топ-3 замыкает Пол Коффи (880). В пятёрку лучших также входят Адам Оутс (919) и Брайан Троттье (969).
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