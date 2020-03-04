Кросби стал шестым игроком в НХЛ по скорости достижения 800 голевых передач за карьеру

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев. Команда Майка Салливана прервала шестиматчевую серию поражений.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой матча. Вторая голевая передача стала 800-й для канадца в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этого рубежа в 980-м матче за карьеру в лиге. Кросби стал шестым игроком в НХЛ по скорости достижения 800 голевых передач за карьеру.

Рекордсмен – Уэйн Гретцки, уложившийся в 527 матчей. Второе место занимает владелец «Питтсбурга» Марио Лемье (661), топ-3 замыкает Пол Коффи (880). В пятёрку лучших также входят Адам Оутс (919) и Брайан Троттье (969).