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Защитник «Айлендерс» Бойчак получил травму после удара коньком в лицо от Лехконена

Защитник «Айлендерс» Бойчак получил травму после удара коньком в лицо от Лехконена
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу гостей.

Досрочно завершил матч защитник «островитян» Джонни Бойчак. Канадский защитник получил неприятную травму после удара коньком в лицо от форварда «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финский форвард потерял равновесие, борясь с Бойчаком на пятаке перед воротами «Айлендерс», и в падении угодил защитнику по лицу.

Видео можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфир».

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Монреаля», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.

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