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Голевой пас Радулова и 25 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения «Эдмонтону»

Голевой пас Радулова и 25 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме – 2:1.

Счёт в этом матче был открыт «Эдмонтоном» в середине второго периода. 20-й шайбой в сезоне отметился 26-летний канадский форвард Райан Ньюджент-Хопкинс. На 7-й минуте третьего периода хозяева восстановили равенство в счёте благодаря голу Йона Клингберга с передач Джейми Бенна и Александра Радулова. Ничейный счёт продержался до конца основного времени матча, а на 2-й минуте овертайма голевой бросок Алекса Чиассона принёс «Эдмонтону» победу.

Видео гола Клингберга с передачи Радулова можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».

33-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, отметившийся результативной передачей, провёл на льду 15 минут и 43 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 34 (15+19) очка в 59 матчах текущего сезона при коэффициенте полезности «+8».

Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 25 бросков из 27.

«Эдмонтон Ойлерз», набрав 80 очков в 67 матчах, занимает 5-е место в Западной конференции. «Даллас Старз» (82) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Драйзайтль) – 27:24' (5x4)   1:1 Клингберг (Бенн, А. Радулов) – 46:42' (5x4)   1:2 Чиассон (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 61:08' (4x3)
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