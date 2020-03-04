Голевой пас Радулова и 25 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения «Эдмонтону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме – 2:1.
Счёт в этом матче был открыт «Эдмонтоном» в середине второго периода. 20-й шайбой в сезоне отметился 26-летний канадский форвард Райан Ньюджент-Хопкинс. На 7-й минуте третьего периода хозяева восстановили равенство в счёте благодаря голу Йона Клингберга с передач Джейми Бенна и Александра Радулова. Ничейный счёт продержался до конца основного времени матча, а на 2-й минуте овертайма голевой бросок Алекса Чиассона принёс «Эдмонтону» победу.
Видео гола Клингберга с передачи Радулова можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».
33-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, отметившийся результативной передачей, провёл на льду 15 минут и 43 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 34 (15+19) очка в 59 матчах текущего сезона при коэффициенте полезности «+8».
Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 25 бросков из 27.
«Эдмонтон Ойлерз», набрав 80 очков в 67 матчах, занимает 5-е место в Западной конференции. «Даллас Старз» (82) – 3-е.
- 4 марта 2020
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:42
-
07:39
-
07:32
-
07:13
-
07:00
-
06:33
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:44
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47