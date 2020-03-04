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«Бостон» переиграл «Тампу», Кучеров не смог продлить результативную серию

«Бостон» переиграл «Тампу», Кучеров не смог продлить результативную серию
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1, которая стала для них третьей к ряду.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан и Джейк Дебраск. Автором единственной заброшенной шайбы «Лайтнинг» в этом матче стал Митчелл Стивенс.

Голы и другие яркие моменты матча можно посмотреть в «Яндекс Эфире».

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 19-матчевую результативную серию, не отметившись набранными очками в этом матче. Он провёл на льду 20 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв, проведя на площадке 21 минуту 47 секунд, также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.

«Бостон Брюинз», набрав 96 очков в 67 матчах, является лидером Восточной конференции. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (86) – занимает 2-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Крюг, Пастрняк) – 19:05' (5x5)   0:2 Дебраск (Койл) – 30:06' (5x4)   1:2 Стивенс (Джонсон, Гудроу) – 37:28' (5x5)
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