«Бостон» переиграл «Тампу», Кучеров не смог продлить результативную серию

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1, которая стала для них третьей к ряду.
В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан и Джейк Дебраск. Автором единственной заброшенной шайбы «Лайтнинг» в этом матче стал Митчелл Стивенс.
Голы и другие яркие моменты матча можно посмотреть в «Яндекс Эфире».
26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 19-матчевую результативную серию, не отметившись набранными очками в этом матче. Он провёл на льду 20 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв, проведя на площадке 21 минуту 47 секунд, также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.
«Бостон Брюинз», набрав 96 очков в 67 матчах, является лидером Восточной конференции. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (86) – занимает 2-е место.
- 4 марта 2020
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:42
-
07:39
-
07:32
-
07:13
-
07:00
-
06:33
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:44
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47