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Ткачёв: у «Локомотива» есть шанс всё исправить, нужно поговорить между собой

Ткачёв: у «Локомотива» есть шанс всё исправить, нужно поговорить между собой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции с «Йокеритом» (1:5, 0-2).

«Шанс всё исправить есть. 0-2 в серии — это не то, за чем мы ехали в Хельсинки, но нет смысла думать об этом сейчас. Нужно «перезагрузиться», поговорить между собой, выходить и отдаваться в каждом моменте. Мы не можем друг друга упрекать в отсутствии самоотдачи, где-то не везёт, одно накладывается на другое, и такой выходит результат», — цитирует Ткачёва пресс-служба КХЛ.

Два матча в Хельсинки завершились с общим счётом 11:1 в пользу команды Лаури Марьямяки. Третий матч противостояния состоится завтра, 5 марта, в Ярославле, начало — в 19:00 мск.

Пелино — о 1:11 в двух матчах: «Локомотиву» нужно ответить «Йокериту» на домашнем льду
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