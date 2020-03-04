Мэттьюс обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс» (2:2, после второго периода).

Автором первой шайбы «кленовых листьев» стал нападающий Остон Мэттьюс. Для американского форварда этот гол стал 46-м в нынешнем сезоне, благодаря чему он вышел на чистое второе место в снайперской гонке НХЛ, превзойдя результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (45 шайб).

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Возглавляет зачёт снайперов нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (47 шайб в 67 матчах), в активе Мэттьюса 46 голов в 67 встречах, на счету Овечкина 45 точных бросков в 64 матчах. Отметку в 40 шайб также преодолел нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (43 гола в 67 матчах).