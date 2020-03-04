Результаты матчей в НХЛ за 3 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 10 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионат НХЛ сезона-2019/2020.
«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 7:3. Хозяева прервали шестиматчевую серию поражений.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:3.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:6. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 1:2.
«Виннипег Джетс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1.
«Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:1.
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 ОТ.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Анахайм Дакс» — 6:2.
«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0. Матч на ноль провёл шведский голкипер «рыцарей» Робин Ленер.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до трёх матчей.
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