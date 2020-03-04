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Результаты матчей в НХЛ за 3 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 3 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионат НХЛ сезона-2019/2020.

«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 7:3. Хозяева прервали шестиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Марино (Малкин, Цукер) – 00:48' (5x5)   2:0 Шири (Дюмулен, Летанг) – 01:39' (5x5)   2:1 Гаврилюк (Райлли, Уайт) – 16:24' (5x5)   3:1 Раст (Малкин, Кросби) – 19:15' (5x4)   4:1 Кросби (Цукер) – 37:21' (5x5)   5:1 Цукер (Шири, Кросби) – 40:36' (5x5)   5:2 Ткачук (Зайцев, Уайт) – 41:09' (5x5)   5:3 Браун (Шабо) – 51:27' (5x5)   6:3 Раст (Марло, Малкин) – 53:29' (5x5)   7:3 Раст (Малкин) – 57:10' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Зибанеджад (Строум, Бучневич) – 12:26' (5x4)   1:1 Парэйко – 22:35' (5x4)   1:2 Шенн (Шварц, Парэйко) – 49:56' (5x5)   1:3 Шварц (О'Райлли, Шенн) – 59:54' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:6. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Шьяро, Дано) – 13:31' (5x5)   0:2 Питри (Галлахер, Дано) – 15:43' (5x5)   0:3 Юдон – 18:34' (5x5)   0:4 Байрон (Армиа) – 32:35' (4x5)   1:4 Нельсон (Бейли) – 46:14' (5x5)   1:5 Уил (Лехконен) – 55:28' (5x5)   2:5 Пулок (Нельсон, Эберле) – 56:21' (5x3)   2:6 Армиа – 57:10' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Крюг, Пастрняк) – 19:05' (5x5)   0:2 Дебраск (Койл) – 30:06' (5x4)   1:2 Стивенс (Джонсон, Гудроу) – 37:28' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Коннор (Уилер) – 13:59' (5x5)   2:0 Пулман (Коннор, Копп) – 16:05' (4x5)   3:0 Коннор (Шайфли, Уилер) – 23:41' (5x4)   3:1 Ристолайнен (Окпосо, Ларссон) – 30:34' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Канин (Эрикссон Эк) – 04:07' (5x5)   2:0 Фиала (Сутер) – 12:04' (5x5)   3:0 Паризе (Стаал, Фиала) – 41:38' (5x5)   3:1 Смит (Форсберг, Йози) – 45:07' (5x4)

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Драйзайтль) – 27:24' (5x4)   1:1 Клингберг (Бенн, А. Радулов) – 46:42' (5x4)   1:2 Чиассон (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 61:08' (4x3)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Анахайм Дакс» — 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Каджула (Боквист, Дак) – 02:07' (5x5)   2:0 Строум (Кит, Боквист) – 23:46' (5x5)   2:1 Хайнен (Юус, Милано) – 24:20' (5x5)   3:1 Строум (Кейн, Карлссон) – 35:29' (5x5)   4:1 Нюландер – 38:07' (5x5)   5:1 Кейн (Нюландер, Строум) – 38:22' (5x5)   5:2 Рауни (Ларссон, Делорье) – 48:26' (5x5)   6:2 Кемпф (Хаймор) – 55:03' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0. Матч на ноль провёл шведский голкипер «рыцарей» Робин Ленер.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пасиоретти (Карлссон) – 20:45' (5x5)   2:0 Карлссон (Руа, Пасиоретти) – 40:37' (5x5)   3:0 Ривз (Каррье, Носек) – 48:49' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1. Хозяева продлили победную серию до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кейн (Бёрнс, Кутюр) – 06:38' (5x4)   1:1 Мэттьюс (Маринчин) – 22:48' (5x5)   2:1 Суомела (Ноэсен, Карлссон) – 23:54' (5x5)   2:2 Марнер (Мэттьюс, Росен) – 37:27' (5x5)   3:2 Ноэсен (Суомела) – 45:48' (5x5)   4:2 Кейн (Власик) – 46:38' (5x5)   5:2 Шимек – 59:03' (en)
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