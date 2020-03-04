Генменеджеры клубов НХЛ хотят изменить правило офсайда

Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги хотят изменить правило офсайда, сообщается на официальном сайте организации. Генменеджеры предлагают не фиксировать офсайд, если один конёк хоккеиста находится уже в зоне соперника, а второй ещё не пересёк синюю линию и находится в воздухе над ней.
Таким образом генеральные менеджеры рекомендуют комитету НХЛ и профсоюзу игроков принять более либеральный подход к положению «вне игры», что должно уменьшить количество тренерских протестов и увеличить количество подтверждённых голов.
«На заседании нашей группы мы говорили, что тяжело смотреть игру настоящих мастеров, когда они забивают симпатичный гол, затем наступает пауза, подаётся протест, и взятие ворот отменяют, потому что конёк был надо льдом. Или когда в момент пересечения линии большая часть тела игрока всё ещё находится в средней зоне и только конёк не на льду.
Часто бывает, что игрок, у которого фиксируют офсайд, вообще не принимает участие в атаке. В группе посчитали, что конёк над синей линией не влияет на развитие ситуации, которая завершается взятием ворот», — заявил старший вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Крис Кинг.
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