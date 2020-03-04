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Генменеджеры клубов НХЛ хотят изменить правило офсайда

Генменеджеры клубов НХЛ хотят изменить правило офсайда
Хоккей / НХЛ 0

Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги хотят изменить правило офсайда, сообщается на официальном сайте организации. Генменеджеры предлагают не фиксировать офсайд, если один конёк хоккеиста находится уже в зоне соперника, а второй ещё не пересёк синюю линию и находится в воздухе над ней.

Таким образом генеральные менеджеры рекомендуют комитету НХЛ и профсоюзу игроков принять более либеральный подход к положению «вне игры», что должно уменьшить количество тренерских протестов и увеличить количество подтверждённых голов.

«На заседании нашей группы мы говорили, что тяжело смотреть игру настоящих мастеров, когда они забивают симпатичный гол, затем наступает пауза, подаётся протест, и взятие ворот отменяют, потому что конёк был надо льдом. Или когда в момент пересечения линии большая часть тела игрока всё ещё находится в средней зоне и только конёк не на льду.

Часто бывает, что игрок, у которого фиксируют офсайд, вообще не принимает участие в атаке. В группе посчитали, что конёк над синей линией не влияет на развитие ситуации, которая завершается взятием ворот», — заявил старший вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Крис Кинг.

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