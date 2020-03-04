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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 3 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 3 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

3 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи в 903-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1069-е очко в карьере, Малкин вышел на 66-е место в истории НХЛ, повторив результат Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 матчах).

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 19-матчевую результативную серию, не отметившись набранными очками в этом матче. Он провёл на льду 20 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв, проведя на площадке 21 минуту 47 секунд, также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1». Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 52 секунды и не сумел отметиться результативными действиями, прервав 13-матчевую серию с набранными очками. Его одноклубник Павел Бучневич помог отличиться Мике Зибанеджаду.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Монреаля», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»12 из 1485,72:6
Георгиев«Рейнджерс»19 из 2190,51:3
Василевский«Тампа»33 из 3594,31:2
Худобин«Даллас»25 из 2792,61:2 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00011075%17.37
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10100-21.52
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1-10200-20.51
Малкин (н)«Питтсбург»0+40001044%18.42
Анисимов (н)«Оттава»0+0-10010-00.32
Кучеров (н)«Тампа»0+000000-20.54
Гурьянов (н)«Даллас»0+000320-14.46
Радулов (н)«Даллас»0+102320-15.43
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10200-15.37
Зайцев (з)«Оттава»0+1-32032-24.03
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-12002-21.47
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10111-19.40
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