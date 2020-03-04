Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 3 марта 2020 года

3 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи в 903-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1069-е очко в карьере, Малкин вышел на 66-е место в истории НХЛ, повторив результат Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 матчах).

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 19-матчевую результативную серию, не отметившись набранными очками в этом матче. Он провёл на льду 20 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв, проведя на площадке 21 минуту 47 секунд, также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1». Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 52 секунды и не сумел отметиться результативными действиями, прервав 13-матчевую серию с набранными очками. Его одноклубник Павел Бучневич помог отличиться Мике Зибанеджаду.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Монреаля», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 12 из 14 85,7 2:6 Георгиев «Рейнджерс» 19 из 21 90,5 1:3 Василевский «Тампа» 33 из 35 94,3 1:2 Худобин «Даллас» 25 из 27 92,6 1:2 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 1 0 75% 17.37 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 1 0 0 - 21.52 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 -1 0 2 0 0 - 20.51 Малкин (н) «Питтсбург» 0+4 0 0 0 1 0 44% 18.42 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 0 0 1 0 - 00.32 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 0 0 0 0 - 20.54 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 3 2 0 - 14.46 Радулов (н) «Даллас» 0+1 0 2 3 2 0 - 15.43 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 2 0 0 - 15.37 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 -3 2 0 3 2 - 24.03 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 2 0 0 2 - 21.47 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 0 1 1 1 - 19.40

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