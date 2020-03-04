Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 3 марта 2020 года

3 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи в 903-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1069-е очко в карьере, Малкин вышел на 66-е место в истории НХЛ, повторив результат Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 матчах).
26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 19-матчевую результативную серию, не отметившись набранными очками в этом матче. Он провёл на льду 20 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв, проведя на площадке 21 минуту 47 секунд, также не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1». Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 52 секунды и не сумел отметиться результативными действиями, прервав 13-матчевую серию с набранными очками. Его одноклубник Павел Бучневич помог отличиться Мике Зибанеджаду.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Монреаля», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|12 из 14
|85,7
|2:6
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|19 из 21
|90,5
|1:3
|Василевский
|«Тампа»
|33 из 35
|94,3
|1:2
|Худобин
|«Даллас»
|25 из 27
|92,6
|1:2 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|75%
|17.37
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|21.52
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|20.51
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+4
|0
|0
|0
|1
|0
|44%
|18.42
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|00.32
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|20.54
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|0
|-
|14.46
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|2
|3
|2
|0
|-
|15.43
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|15.37
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|-3
|2
|0
|3
|2
|-
|24.03
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|2
|0
|0
|2
|-
|21.47
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|-
|19.40
- 4 марта 2020
-
10:46
-
10:20
-
10:02
-
09:45
-
09:21
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:42
-
07:39
-
07:32
-
07:13
-
07:00
-
06:33
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:44
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57