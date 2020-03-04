Кэссиди: по моим оценкам, Раск и Василевский — два финалиста «Везина Трофи»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа Бэй Лайтнинг» (2:1) отметил игру обоих голкиперов. Финский вратарь «мишек» Туукка Раск отразил 20 бросков из 21, а российский голкипер «молний» Андрей Василевский совершил 33 сейва.

«Раск был хорош, когда это было необходимо. Но мне показалось, что Василевский тоже был великолепен. По моим оценкам, это два финалиста «Везина Трофи». Очевидно, что они будут хороши», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 19-матчевую результативную серию, не отметившись набранными очками в этом матче. Он провёл на льду 20 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».