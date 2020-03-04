Бержевен: Жюльен будет тренировать «Монреаль» в октябре, ноябре и декабре
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен продолжит работу с командой в следующем сезоне, заявил генеральный менеджер канадского клуба Марк Бержевен.
«Никого не устраивает результат, которого мы добились на данный момент в этом сезоне. Мы должны сделать всё возможное, чтобы рассчитывать на большее в следующем году. Мы должны добиться результата. Но смена тренера не будет этому способствовать. Клод будет тренировать команду в октябре, ноябре и декабре.
Наши игроки должны подумать, что им нужно сделать, чтобы мы выполнили поставленные перед нами задачи. Мы все несём ответственность за результат в этом сезоне, и все вместе должны работать, чтобы исправить ситуацию в следующем году», — цитирует Бержевена пресс-служба НХЛ.
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Бывший форвард «Канадиенс» по-прежнему злится на генменеджера.
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