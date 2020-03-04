Давыдов: не узнал Знарка в первом матче. «Спартак» напомнил «Витязь» 10-летней давности

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1, 1-0).
«Особого сопротивления со стороны „Спартака“ не было, что стало большим сюрпризом. Говорю о сопротивлении хоккейном — в плане потасовок и грубости соперники, наоборот, были очень активны, но к игре это отношения не имело. Мне показалось, что к первому матчу „Спартак“ оказался не совсем готов, тогда как „Динамо“, наоборот, включилось с первых секунд.
Могу сказать, что в этом сезоне для многих болельщиков бело-голубых стала откровением игра связки Шипачев — Яшкин. Они выдали отличный чемпионат, но к плей-офф только добавили — вместе с Петерссоном. Молодцы! И жаль, что дуэт Шипачёв — Яшкин нельзя взять в сборную России на чемпионат мира, эта связка — именно международного уровня.
Олега Знарка в первом матче, честно говоря, не узнал. Все провокации, которые в основном запускал «Спартак», напомнили «Витязь» 10-летней давности. Если это шло от тренерского штаба, то является ошибкой. Всё-таки если «Витязю» тогда играть некем было и в ход шли приёмчики, то у нынешнего «Спартака» качественная команда, только играй. Если «Спартак» и дальше пойдёт по этому пути, то «Динамо» продолжит наказывать соперника за удаления и будет иметь все шансы на итоговую победу», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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