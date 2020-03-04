Рирден: Ковальчук и «Вашингтон» привыкают друг к другу. Илья ещё прибавит
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру форварда Ильи Ковальчука. В трёх матчах после перехода в «столичную» команду российский нападающий отметился одной результативной передачей.
«Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось бы, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создаёт угрозу у ворот соперника.
У него есть моменты в каждом матче. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился ещё один игрок, за которым соперник должен следить. Он ещё прибавит», – цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Рирден — о «русской тройке»: наводил справки, в сборной они вместе много не играли
Читайте также
- 4 марта 2020
-
12:35
-
12:15
-
12:04
-
11:50
-
11:15
-
11:01
-
10:46
-
10:20
-
10:02
-
09:45
-
09:21
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:42
-
07:39
-
07:32
-
07:13
-
07:00
-
06:33
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:44
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
Партнерский контент