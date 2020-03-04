Рирден: Ковальчук и «Вашингтон» привыкают друг к другу. Илья ещё прибавит

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру форварда Ильи Ковальчука. В трёх матчах после перехода в «столичную» команду российский нападающий отметился одной результативной передачей.

«Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось бы, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создаёт угрозу у ворот соперника.

У него есть моменты в каждом матче. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился ещё один игрок, за которым соперник должен следить. Он ещё прибавит», – цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.