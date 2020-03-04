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Лехконен: мой конёк пришёлся Бойчаку в лицо, в область глаза. Это выглядело страшно

Лехконен: мой конёк пришёлся Бойчаку в лицо, в область глаза. Это выглядело страшно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Арттури Лехконен после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) прокомментировал эпизод, в котором неумышленно едва не нанёс тяжёлую травму защитнику «островитян» Джонни Бойчаку.

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Канадский защитник получил неприятную травму после удара коньком в лицо от форварда «Канадиенс» Лехконена. Финский форвард потерял равновесие, борясь с Бойчаком на пятаке перед воротами «Айлендерс», и в падении угодил защитнику по лицу.

«Вышло так, что мой конёк пришёлся ему в лицо, в область глаза. Конечно, я этого не хотел. Это выглядело страшно», — сказал Лехконен после матча в эфире клубного телевидения.

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Зак Бойчак чуть не лишился глаза — это выглядело по-настоящему страшно.
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