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Вице-президент ИИХФ: на перенос ЧМ-2020 из Швейцарии нет времени, всё решится до 17 марта

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ: на перенос ЧМ-2020 из Швейцарии нет времени, всё решится до 17 марта
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола рассказал о ситуации с возможной отменой ЧМ-2020 из-за коронавируса.

«Чемпионат мира может быть отменён из-за коронавируса. Если до середины марта власти Швейцарии, где должен будет пройти турнир, продолжат отменять массовые мероприятия, тогда мы ничего не сможем поделать. Конечно, отмена неприятна, но здоровье важнее всего. Больших рисков здесь нет. Мы надеемся, что в ближайшее время распространение болезни смогут остановить.

Перенос ЧМ-2020 в другую страну практически невозможен за такое короткое время. Кроме того на этот случай у нас нет чёткого плана действий. ИИХФ имеет страховку на такой случай — мы получили подобные гарантии после того, как чемпионат мира среди женщин в 2003 году пришлось отменить. Считаю, что судьба чемпионата мира будет окончательно решена до 17 марта после заседания ИИХФ», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.

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