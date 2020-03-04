Плющев: «Металлург» грамотно выстроил игру с «Барысом», в этом заслуга Воробьёва

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Барысом» (3:0, 1-1).

«У «Металлурга» есть серьёзная команда с достаточно большим опытом и хорошими традициями. Она укомплектована мастеровитыми игроками, которые понимали, что проиграть второй матч в гостях означает лишить себя практически всех возможностей для ведения дальнейшей борьбы. Поэтому они приложили все усилия для того, чтобы победить, грамотно выстроив игру.

И это принесло магнитогорцам успех, в Нур-Султане добыта важная в стратегическом плане победа. перед встречами в Магнитогорске. Было заметно, что уральцы буквально связали соперника по рукам и ногам, не дав ему использовать свои сильные скоростные качества. Помимо этого подопечные Ильи Воробьёва очень чётко сработали в плане реализации моментов, это заслуга главного тренера и выбранной им тактики», — сказал Плющев «Чемпионату».