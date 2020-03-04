ИИХФ готова провести ЧМ-2020 по хоккею в сокращённом формате, исключив несколько сборных

Как сообщил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола, ИИХФ рассматривает вариант проведения ЧМ-2020 в сокращённом формате. Причиной тому может стать эпидения коронавируса, из-за которой отменяются массовые мероприятия по всей Европе, а в Швейцарии на две недели уже был отложен старт плей-офф NLA.

«ИИХФ готова исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 по собственному решению и провести турнир в сокращённом формате. Медицинский комитет ИИХФ уже предложил отменить или перенести все турниры под эгидой федерации, которые должны пройти в марте. Исключение составит чемпионат мира среди женщин, который пройдёт в канадском Галифаксе», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.