Ковальчук: хочу забить за «Вашингтон», буду очень стараться

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился ощущениями после первых матчей за «столичный» клуб. В трёх матчах после перехода в «столичную» команду российский нападающий отметился одной результативной передачей.

«Мне намного комфортнее. Очень много нового на тренировках, в играх, масса деталей. Но ребята, тренеры, болельщики очень тепло ко мне относятся. Это приятно. Приятно, когда знаешь ребят. Так легче. Хотя это не имеет особого значения, потому что надо делать свою работу, знакомиться с новой тактикой. Есть масса мелочей, которые надо освоить. Хочу забить. Завтра буду очень стараться», — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Завтра, 5 марта (мск), команда Тодда Рирдена проведёт матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».