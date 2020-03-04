Пашков: надеюсь, пример «Витязя» заставит задуматься всё наше хоккейное сообщество

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о двух поражениях «Локомотива» и «Витязя» на старте плей-офф КХЛ.
«Есть такое выражение, как отставленный эффект. В разных ситуациях он применяется по-разному, сопровождаясь какими-то действиями спустя определённое количество времени. В «Локомотиве» за последнее время слишком много разных решений. Это и замена тренерского штаба, и серьёзные перемены в составе, ротация игроков. В таких случаях нельзя рассчитывать на сиюминутный эффект. «Локомотив» — команда, которая всегда ассоциировалась с грандами КХЛ. Ярославцы начали плей-офф просто ужасно, иначе и не скажешь. Как они теперь собрались выбираться из этой ситуации – никто не знает. Будет очень трудно что-то сделать, тем более «Йокерит» выглядел очень мощно в первых двух матчах. У «Локомотива» мало шансов на выход в следующий раунд.
Могу только посочувствовать болельщикам «Витязя» в связи с тем, что в этом сезоне произошло с их командой. Надеюсь, пример «Витязя» заставит задуматься всё наше хоккейное сообщество. Посмотрите, что можно сделать за пару месяцев с лидировавшим в КХЛ клубом, который в итоге стал в плей-офф неконкурентоспособной командой. СКА, разумеется, очевидный фаворит в этой паре, который пройдёт дальше», — сказал Пашков «Чемпионату».
- 4 марта 2020
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