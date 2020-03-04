Бадюков — об игре «Локомотива»: для меня это даже не сюрприз, а просто непонятная ситуация

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал две победы «Йокерита» на старте серии плей-офф с «Локомотивом» с общим счётом 11:1.
«Честно говоря, для меня это даже не сюрприз, а просто непонятная ситуация. Видно, что Пелино и его подопечные не знают, за счёт чего обыгрывать «Йокерит». «Шуты» выглядят очень мощно, особенно у себя дома, на «Хартвалл-Арене».
Единственная возможность для «Локомотива» переломить ход серии — это изменить своё состояние. «Железнодорожникам» пока не за что зацепиться в игре. Если только домашний лёд может помочь им поменять отношение к собственному хоккею. «Йокерит» же может преподнести сюрприз с отрицательной точки зрения. В последний раз команда Лаури Марьямяки проиграла в Ярославле со счётом 0:5. Если эти факторы сойдутся, тогда «Локомотив» может переломить ход противостояния», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 4 марта 2020
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