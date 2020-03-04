«Автомобилист» — «Сибирь»: в состав хозяев вернулся Павел Дацюк

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на второй матч серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Сибирь» ведёт в противостоянии со счётом 1-0. Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 4 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав «Автомобилиста» вернулся нападающий Павел Дацюк, не игравший с 25 февраля.
«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Попов — Гареев.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;
Хабаров — Пиганович, Шашков — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Ермаков, Ромаев, Коротков — Яковлев — Зырянов.
- 4 марта 2020
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