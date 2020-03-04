Дубас: в прошлом году мы были уверены, что «Торонто» попадёт в плей-офф. Сейчас такого нет
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился мнением о шансах команды сыграть в плей-офф.
«В прошлом году в это время все указывало на то, что мы должны были попасть в плей-офф, если не произойдёт какой-то катастрофы. Сейчас такой уверенности нет и в помине. Ещё неделю или две назад наши шансы на попадание в плей-офф были совсем не радужными. Поэтому нам пришлось пересмотреть отношение к данному этапу по сравнению с прошлыми сезонами. Нам нельзя фокусироваться на каком-то одном сопернике, как на „Бостоне“ в прошлом году. Сейчас мы всё внимание уделяем тому, как нам играть с полной отдачей в каждом матче с любым соперником», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.
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