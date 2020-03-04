Форвард «Коламбуса» Бьёркстранд перенёс операцию и может пропустить остаток сезона
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд перенёс операцию, информирует официальный сайт американского клуба. Как сообщается, прежние сроки восстановления подтвердились: форвард пропустит от 8 до 10 недель. Это значит, что Бьёркстранд выбыл до окончания регулярного чемпионата и пропустит два раунда Кубка Стэнли, если «Коламбус» туда попадёт.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Ранее Оливер Бьёркстранд стал первым игроком в истории клуба, оформившим по дублю в трёх матчах кряду. В январе 2020 года Оливер последовательно по два раза поразил ворота «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипега».
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