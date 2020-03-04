«Ак Барс» — «Нефтехимик»: стали известны составы на второй матч серии

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в серии лидируют «барсы» со счётом 1-0. Встреча в Казани состоится сегодня, 4 марта, начало матча — в 19:00 мск.



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;

Викстранд — Педан, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;

Мерфи — Атюшов, Уайт — Митчелл — Бикмуллин;

Сергеев — Волгин, Шиксатдаров — Куликов — Порядин;

Пайгин, Хафизов — Шарифьянов — Хисамутдинов, Грошев.