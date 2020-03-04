«Автомобилист» — «Сибирь»: Пиганович получил травму и отправлен в больницу

Защитник новосибирской «Сибири» Олег Пиганович получил травму во втором матче серии с екатеринбургским «Автомобилистом». Как сообщает клуб в «Твиттере», 34-летний хоккеист после первого периода сразу отправился в больницу.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Команды выходили на лёд в следующих составах:



«Автомобилист»:



Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Попов — Гареев.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;

Хабаров — Пиганович, Шашков — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Ермаков, Ромаев, Коротков — Яковлев — Зырянов.