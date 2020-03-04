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«Автомобилист» — «Сибирь»: Пиганович получил травму и отправлен в больницу

«Автомобилист» — «Сибирь»: Пиганович получил травму и отправлен в больницу
Хоккей / КХЛ 0

Защитник новосибирской «Сибири» Олег Пиганович получил травму во втором матче серии с екатеринбургским «Автомобилистом». Как сообщает клуб в «Твиттере», 34-летний хоккеист после первого периода сразу отправился в больницу.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды выходили на лёд в следующих составах:

«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Попов — Гареев.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;
Хабаров — Пиганович, Шашков — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Ермаков, Ромаев, Коротков — Яковлев — Зырянов.

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