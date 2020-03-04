«Динамо» М — «Спартак»: опубликованы составы на второй матч серии

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Динамо» ведёт в серии со счётом 1-0. Встреча состоится сегодня, 4 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Ефремов.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
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