«Динамо» М — «Спартак»: опубликованы составы на второй матч серии

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». «Динамо» ведёт в серии со счётом 1-0. Встреча состоится сегодня, 4 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Пулккинен;

Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;

Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Ефремов.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.