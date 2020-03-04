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ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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ЦСКА — «Торпедо»: в состав москвичей вернулся Окулов

ЦСКА — «Торпедо»: в состав москвичей вернулся Окулов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и нижегородского «Торпедо» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в серии ведут «армейцы» со счётом 1-0. Встреча в Москве состоится сегодня, 4 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко;
Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Киселевич — Робинсон, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский, Светлаков — Карнаухов — Калинин, Соркин.

«Торпедо»:

Тихомиров (Серебряков);
Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Варнаков;
Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;
Минеев, Щехура — Шор — Гончарук, Почивалов.

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