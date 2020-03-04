ЦСКА — «Торпедо»: в состав москвичей вернулся Окулов

Стали известны составы московского ЦСКА и нижегородского «Торпедо» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент в серии ведут «армейцы» со счётом 1-0. Встреча в Москве состоится сегодня, 4 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко;

Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Киселевич — Робинсон, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский, Светлаков — Карнаухов — Калинин, Соркин.



«Торпедо»:



Тихомиров (Серебряков);

Баранцев — Орлов, Шенфельд — Шрёдер — Жафяров;

Зборовский — Дженовей, Бочаров — Белевич — Варнаков;

Аляев — Мишарин, Ураков — Ильин — Веряев;

Минеев, Щехура — Шор — Гончарук, Почивалов.