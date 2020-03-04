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Нападающий «Авангарда» Пьянов оштрафован

Нападающий «Авангарда» Пьянов оштрафован
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (2:3 ОТ).

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Валентина Пьянова наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами с разницей в 26 секунд — авторами удачных бросков стали защитник Григорий Панин и нападающий Семён Кошелев. На 52-й минуте подопечные Боба Хартли вышли вперёд, шайбу забросил форвард Павел Дедунов. Уфимский клуб спасся за шесть секунд до сирены, гол забил нападающий Сакари Маннинен. В овертайме победу «Салавату» принёс форвард Дмитрий Кугрышев.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме!
Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.
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