«Автомобилист» вновь проиграл «Сибири» в Екатеринбурге. Счёт в серии стал 0-2

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 0:1 ОТ во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сибири», следующие два матча серии пройдут в Новосибирске.



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Первый период прошёл без заброшенных шайб, на двоих соперники сделали 18 бросков в створ. Не сумели команды открыть счёт и в следующие 20 минут, сделав 23 броска в створ ворот. В третьем периоде полевые игроки вновь безуспешно пытались пробить голкиперов Якуба Коваржа и Харри Сятери. Овертайм продлился 13 минут, решающую шайбу забросил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа. Второй сухой матч подряд провёл голкипер сибиряков Сятери.

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