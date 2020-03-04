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«Автомобилист» вновь проиграл «Сибири» в Екатеринбурге. Счёт в серии стал 0-2

«Автомобилист» вновь проиграл «Сибири» в Екатеринбурге. Счёт в серии стал 0-2
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 0:1 ОТ во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сибири», следующие два матча серии пройдут в Новосибирске.

Календарь Кубка Гагарина

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на двоих соперники сделали 18 бросков в створ. Не сумели команды открыть счёт и в следующие 20 минут, сделав 23 броска в створ ворот. В третьем периоде полевые игроки вновь безуспешно пытались пробить голкиперов Якуба Коваржа и Харри Сятери. Овертайм продлился 13 минут, решающую шайбу забросил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа. Второй сухой матч подряд провёл голкипер сибиряков Сятери.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Руохомаа (Пуустинен) – 73:01' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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