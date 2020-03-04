«Автомобилист» за два матча ни разу не забил «Сибири». Голкипер Сятери отразил 85 бросков

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина со счётом 0:1 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сибири», следующие два матча серии пройдут в Новосибирске.



Команда из Екатеринбурга в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина не забила ещё ни разу. Голкипер «Сибири» Харри Сятери в серии с «Автомобилистом» оформил два «сухаря» подряд, отразив в общей сложности 85 бросков.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, на двоих соперники сделали 18 бросков в створ. Не сумели команды открыть счёт и в следующие 20 минут, сделав 23 броска в створ ворот. В третьем периоде полевые игроки вновь безуспешно пытались пробить голкиперов Якуба Коваржа и Сятери. Овертайм продлился 13 минут, решающую шайбу забросил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.

«Автомобилист» вновь проиграл «Сибири» в Екатеринбурге. Счёт в серии стал 0-2