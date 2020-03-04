Зарипов ведёт переговоры с «Ак Барсом» по новому контракту. Документы пока не подписаны
Нападающий Данис Зарипов ведёт переговоры с казанским «Ак Барсом» по новому контракту, сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.
«Сейчас я нахожусь в Казани, мы в процессе переговоров с „Ак Барсом“ относительно нового контракта. Никаких официальных документов пока не подписано», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Сегодня президент КХЛ Алексей Морозов в эфире клубного телевидения «Ак Барса» поздравил Зарипова с новым контрактом.
В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности "+2" и 16 минутах штрафного времени. В среднем Зарипов проводил на льду 14 минут и 21 секунду за матч.
Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
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