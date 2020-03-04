«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Куликов улетел на чужую скамейку после хита Рукавишникова
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Куликов стал жертвой жёсткого силового приёма в матче с казанским «Ак Барсом». Форвард «волков» улетел на скамейку соперника после хита защитника «Ак Барса» Романа Рукавишникова.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Составы команд:
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;
Викстранд — Педан, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;
Мерфи — Атюшов, Уайт — Митчелл — Бикмуллин;
Сергеев — Волгин, Шиксатдаров — Куликов — Порядин;
Пайгин, Хафизов — Шарифьянов — Хисамутдинов, Грошев.
Читайте также
- 4 марта 2020
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:26
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
18:53
-
18:42
-
18:34
-
18:28
-
18:14
-
17:53
-
17:15
-
16:50
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:36
-
13:30
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
12:04
Партнерский контент