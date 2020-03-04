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Россия хочет провести ЧМ-2020 по хоккею в случае его переноса из Швейцарии

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия хочет провести ЧМ-2020 по хоккею в случае его переноса из Швейцарии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя в случае его возможного переноса из Швейцарии из-за коронавируса, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

«Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесён из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира — 2020. Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».

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