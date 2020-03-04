Россия хочет провести ЧМ-2020 по хоккею в случае его переноса из Швейцарии
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя в случае его возможного переноса из Швейцарии из-за коронавируса, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.
«Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесён из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира — 2020. Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».
В Швейцарии запретили мероприятия на более чем 1000 человек. В мае тут должен пройти ЧМ
Читайте также
- 4 марта 2020
-
21:04
-
18:28
-
13:12
-
12:15
- 2 марта 2020
-
16:53
-
12:48
- 29 февраля 2020
-
21:33
-
17:11
- 28 февраля 2020
-
18:49
-
13:10
- 27 февраля 2020
-
18:41
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
13:00
-
10:20
- 25 февраля 2020
-
23:47
- 18 февраля 2020
-
19:36
-
13:10
- 17 февраля 2020
-
18:17
- 13 февраля 2020
-
15:30
- 11 февраля 2020
-
15:42
- 10 февраля 2020
-
12:37
- 8 февраля 2020
-
19:50
-
17:25
- 7 февраля 2020
-
10:45
- 5 февраля 2020
-
18:19
-
13:37
- 4 февраля 2020
-
15:37
-
14:48
- 31 января 2020
-
11:11
-
11:00
- 29 января 2020
-
22:10
-
10:25
- 27 января 2020
-
13:30
-
09:52
-
09:20
Партнерский контент