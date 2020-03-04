«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и повёл в серии со счётом 2-0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 5:1 во втором матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу Казани, следующие два матча серии пройдут в Нижнекамске.



Команда гостей быстро открыла счёт, уже на 91-й секунде шайбу забросил нападающий Павел Куликов. Вскоре «Ак Барс» ответил голом форварда Артёма Лукоянова. До конца первого периода казанский клуб забил ещё дважды усилиями нападающих Дмитрия Воронкова и Мэттью Фрэттина. На 30-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, гол забил форвард Станислав Галиев. Через четыре минуты точным броском отметился нападающий Джастин Азеведу, установив окончательный счёт.

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