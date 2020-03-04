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«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и повёл в серии со счётом 2-0

«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и повёл в серии со счётом 2-0
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 5:1 во втором матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу Казани, следующие два матча серии пройдут в Нижнекамске.

Команда гостей быстро открыла счёт, уже на 91-й секунде шайбу забросил нападающий Павел Куликов. Вскоре «Ак Барс» ответил голом форварда Артёма Лукоянова. До конца первого периода казанский клуб забил ещё дважды усилиями нападающих Дмитрия Воронкова и Мэттью Фрэттина. На 30-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, гол забил форвард Станислав Галиев. Через четыре минуты точным броском отметился нападающий Джастин Азеведу, установив окончательный счёт.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Куликов (Волгин) – 01:31' (5x5)   1:1 Лукоянов (Викстранд, Галимов) – 06:00' (5x5)   2:1 Воронков (Фисенко, Тихонов) – 11:34' (5x5)   3:1 Фрэттин (Галимов) – 12:58' (5x5)   4:1 Галиев (Петров, Фрэттин) – 29:36' (5x5)   5:1 Азеведу (Виртанен, Воронков) – 33:59' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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