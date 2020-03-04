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ЦСКА победил «Торпедо», вновь не пропустив ни одной шайбы

ЦСКА победил «Торпедо», вновь не пропустив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней арене победил нижегородское «Торпедо» со счётом 3:0 во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. «Армейцы» повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча серии пройдут в Нижнем Новгороде. «Торпедо» за два матча ни разу не забило «армейцам».

Календарь Кубка Гагарина

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Карнаухов. На 15-й минуте действующий обладатель Кубка Гагарина упрочил преимущество усилиями форварда Михаила Григоренко. В концовке встречи точку поставил нападающий Кирилл Капризов. Второй «сухарь» подряд оформил голкипер «армейской» команды Илья Сорокин.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Карнаухов (Шалунов, Нестеров) – 07:56' (5x5)   2:0 Григоренко (Слепышев, Нестеров) – 14:07' (5x4)   3:0 Капризов (Слепышев, Сорокин) – 59:57' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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