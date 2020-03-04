ЦСКА победил «Торпедо», вновь не пропустив ни одной шайбы

Московский ЦСКА на домашней арене победил нижегородское «Торпедо» со счётом 3:0 во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. «Армейцы» повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча серии пройдут в Нижнем Новгороде. «Торпедо» за два матча ни разу не забило «армейцам».



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Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Карнаухов. На 15-й минуте действующий обладатель Кубка Гагарина упрочил преимущество усилиями форварда Михаила Григоренко. В концовке встречи точку поставил нападающий Кирилл Капризов. Второй «сухарь» подряд оформил голкипер «армейской» команды Илья Сорокин.

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