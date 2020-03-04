ЦСКА победил «Торпедо», вновь не пропустив ни одной шайбы

Московский ЦСКА на домашней арене победил нижегородское «Торпедо» со счётом 3:0 во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. «Армейцы» повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча серии пройдут в Нижнем Новгороде. «Торпедо» за два матча ни разу не забило «армейцам».
Календарь Кубка Гагарина
Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Карнаухов. На 15-й минуте действующий обладатель Кубка Гагарина упрочил преимущество усилиями форварда Михаила Григоренко. В концовке встречи точку поставил нападающий Кирилл Капризов. Второй «сухарь» подряд оформил голкипер «армейской» команды Илья Сорокин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 4 марта 2020
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:26
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
18:53
-
18:42
-
18:34
-
18:28
-
18:14
-
17:53
-
17:15
-
16:50
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:36
-
13:30
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
12:04