«Динамо» М — «Спартак»: Шипачёв сравнял счёт в концовке, реализовав «5 на 3»
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв сравнял счёт в концовке основного времени матча со «Спартаком». Форвард реализовал большинство «5 на 3».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Ефремов.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
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