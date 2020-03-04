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«Динамо» М — «Спартак»: Шипачёв сравнял счёт в концовке, реализовав «5 на 3»

«Динамо» М — «Спартак»: Шипачёв сравнял счёт в концовке, реализовав «5 на 3»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв сравнял счёт в концовке основного времени матча со «Спартаком». Форвард реализовал большинство «5 на 3».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;
Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Ефремов.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

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