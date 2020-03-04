«Динамо» М — «Спартак»: Шипачёв сравнял счёт в концовке, реализовав «5 на 3»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв сравнял счёт в концовке основного времени матча со «Спартаком». Форвард реализовал большинство «5 на 3».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Пулккинен;

Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;

Прибыльский, Огурцов, Муранов — Панкратов — Ефремов.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

И. Вишневский — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.