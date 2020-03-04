Московское «Динамо» в драматичной концовке одолело «Спартак». Счёт в серии стал 2-0

Московское «Динамо» в родных стенах победило «Спартак» со счётом 4:3 во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Владимира Крикунова повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие две встречи пройдут на территории «Спартака».



Подопечные Олега Знарка открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Ансель Галимов. Во втором периоде «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло, после классного сольного прохода гол забил форвард Вадим Шипачёв. На старте третьего периода «Спартак» вновь вырвался вперёд, удачный бросок записал в актив защитник Патрик Херсли. На 57-й минуте Шипачёв сделал дубль, сравняв счёт. В концовке «Динамо» вырвало победу благодаря голам Андре Петерссона и Михаила Григорьева, на что «Спартак» ответил только шайбой Робина Ганзла.

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