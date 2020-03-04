Квартальнов: «Ак Барсу» не хватает Зарипова. В следующем матче он не сыграет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:1, 2-0 в серии).



«Очень непростая игра. Хорошо, что забили и сделали гандикап в первом периоде – это предопределило исход встречи. «Нефтехимик» настырный, напористый, бежит: тяжеловато нам было выходить из-под давления, Тимур Билялов где-то помогал на последнем рубеже. Едем в Нижнекамск, мы проиграли там два последних матча, помним об этом. Там будет непросто.



Мы надеемся, что Зарипов сыграет в первом раунде, но следующую игру – пока нет, пока без него. Нам его не хватает и в большинстве, и в раздевалке, хотя он всегда с командой.



Дебютный гол Лукоянова? Мы очень рады за Лукоянова, думаю, он должен был много забивать. Но такое бывает – не везёт, где-то чёрная полоса какая-то. Он очень много полезных вещей делает для команды, с этим не поспоришь. Мы рады за него, дай бог ему продолжать», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и повёл в серии со счётом 2-0