Григорьев – о победном голе: первый раз забил такой гол, сверху помогли

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3, 2-0 в серии).



«Первый раз забил такой победный гол. Я просто выбрасывал шайбу, и мне повезло, сверху помогли.



Тяжёлая игра была, много времени провели в обороне, потому что соперник здорово держал шайбу. Мы выстояли, да и у нас было предостаточно моментов, тот же Пулккинен в конце выходил практически «один в ноль». А так была равная игра, в которой нам повезло.



Не знаю почему, но нам сегодня где-то концентрации не хватало. Может, наоборот перенастроились на первый период. Потом игра наладилась, потому что «Динамо» успокоилось, поэтому и сумели выиграть. Мы играли до конца и максимально из себя выжимали. И вот результат.



Мы не обсуждали третий период прошлого матча, все настроены на плей-офф, стоим друг за друга. Если какой-то кипиш начинается, то мы все подтягиваемся, потому что никого не боимся», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.