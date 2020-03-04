Галиев: у Фрэттина хороший бросок. Говорю ему не искать меня, сразу бросать

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (5:1, 2-0 в серии).



«Тяжёлая игра, было плохое начало, потом выровняли ситуацию и довели дело до победы.



У Фрэттина хороший бросок. Я ему говорю, чтобы не искал меня, сразу бросал. Он доказал свое мастерство в первой игре, бросил хорошо, сегодня тоже попал. Мы стараемся играть от простого — доводить шайбу до ворот. У Мэттью был сегодня отличный пас на меня, оставалось только попасть.



Два поражения в Нижнекамске по ходу регулярки? Сейчас немного другая игра, плей-офф. Думаю, тогда не было нужного настроя, что-то не получалось. Сейчас нужно всё выкладывать на стол, стараться ради команды, ради победы.



Сложно ли без Зарипова? Безусловно, он большая часть нашей команды, лидер. У Даниса Зарипова огромный опыт, даже на скамейке подбадривает, ты заряжаешься этим, он подсказывает тебе нестандартные ходы, решения и может изменить игру в любой момент.



Сейчас каждый должен выполнять своё задание, где-то прибавить. «Нефтехимик» — хорошая команда, боевитая, эти две игры были непростыми. Думаю, будет ещё тяжелее», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.