Логинов: было ясно, что много голов не будет. «Сибирь» выбрала оборонительную тактику

Капитан «Сибири» Александр Логинов подвёл итоги второго матча серии с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).
«Очень тяжёлая игра. Был всего один день на восстановление, и мы понимали, что после восстановления в первой игре «Автомобилист» добавит в движении, так и получилось. Нам очень тяжело приходилось выбираться из своей зоны, много играли в обороне, позиционной обороне. Очень много моментов создавали хозяева. Харри Сятери нас как всегда вытащил, выручил в нужные моменты. Когда игра перешла в овертайм, там уже пришлось играть на морально-волевых, на характере, решили одной шайбой исход матча.
Появлялась ли по ходу матча мысль, что сегодня все решит одна шайба? Всё к этому изначально шло, уже после первого периода стало ясно, что много голов не будет. Мы сразу избрали такую оборонительную тактику, стараться строже играть в своей зоне, не пускать на пятак, и поэтому мы меньше атаковали.
Давал ли какие-то советы молодым перед плей-офф? Да, конечно, я много подсказываю, стараюсь заводить ребят, настраивать на каждый матч по-новой, как на войну. Выходим единым коллективом, получаем травмы, все бьются, все стараются. То, о чем мы разговариваем в раздевалке — переносим на лёд», – передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
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