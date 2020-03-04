Логинов: было ясно, что много голов не будет. «Сибирь» выбрала оборонительную тактику

Капитан «Сибири» Александр Логинов подвёл итоги второго матча серии с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).



«Очень тяжёлая игра. Был всего один день на восстановление, и мы понимали, что после восстановления в первой игре «Автомобилист» добавит в движении, так и получилось. Нам очень тяжело приходилось выбираться из своей зоны, много играли в обороне, позиционной обороне. Очень много моментов создавали хозяева. Харри Сятери нас как всегда вытащил, выручил в нужные моменты. Когда игра перешла в овертайм, там уже пришлось играть на морально-волевых, на характере, решили одной шайбой исход матча.



Появлялась ли по ходу матча мысль, что сегодня все решит одна шайба? Всё к этому изначально шло, уже после первого периода стало ясно, что много голов не будет. Мы сразу избрали такую оборонительную тактику, стараться строже играть в своей зоне, не пускать на пятак, и поэтому мы меньше атаковали.



Давал ли какие-то советы молодым перед плей-офф? Да, конечно, я много подсказываю, стараюсь заводить ребят, настраивать на каждый матч по-новой, как на войну. Выходим единым коллективом, получаем травмы, все бьются, все стараются. То, о чем мы разговариваем в раздевалке — переносим на лёд», – передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Две победы под ноль! «Сибирь» издевается над «Автомобилистом», страдает даже Дацюк Выход Волшебника ничего не дал уральскому клубу. Вторая атака Востока снова беспомощна перед великолепным Сятери.