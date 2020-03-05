Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 4 марта 2020 года

4 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.
Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке уступил новосибирской «Сибири» в овертайме — 0:1 ОТ. Подопечные Николая Заварухина повели в серии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут в Новосибирске.
Казанский «Ак Барс» на домашней арене победил нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1. Команда Дмитрия Квартальнова ведёт в серии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут в Нижнекамске.
Московский ЦСКА в родных стенах победил нижегородское «Торпедо» — 3:0. Действующий чемпион ведёт в серии со счётом 2-0, противостояние переезжает в Нижний Новгород.
Московское «Динамо» победило «Спартак» на домашнем льду — 4:3. Команда Владимира Крикунова ведёт в серии со счётом 2-0.
- 5 марта 2020
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- 4 марта 2020
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