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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 4 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 4 марта 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

4 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке уступил новосибирской «Сибири» в овертайме — 0:1 ОТ. Подопечные Николая Заварухина повели в серии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут в Новосибирске.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Руохомаа (Пуустинен, Пельтола) – 73:01' (5x5)

Казанский «Ак Барс» на домашней арене победил нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1. Команда Дмитрия Квартальнова ведёт в серии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут в Нижнекамске.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Куликов (Волгин) – 01:31' (5x5)   1:1 Лукоянов (Викстранд, Галимов) – 06:00' (5x5)   2:1 Воронков (Фисенко, Тихонов) – 11:34' (5x5)   3:1 Фрэттин (Галимов) – 12:58' (5x5)   4:1 Галиев (Петров, Фрэттин) – 29:36' (5x5)   5:1 Азеведу (Виртанен, Воронков) – 33:59' (5x5)

Московский ЦСКА в родных стенах победил нижегородское «Торпедо» — 3:0. Действующий чемпион ведёт в серии со счётом 2-0, противостояние переезжает в Нижний Новгород.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Карнаухов (Шалунов, Нестеров) – 07:56' (5x5)   2:0 Григоренко (Слепышев, Нестеров) – 14:07' (5x4)   3:0 Капризов (Слепышев, Сорокин) – 59:57' (en)

Московское «Динамо» победило «Спартак» на домашнем льду — 4:3. Команда Владимира Крикунова ведёт в серии со счётом 2-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Рылов, Карсумс) – 04:52' (5x5)   1:1 Шипачёв – 27:46' (5x4)   1:2 Херсли (Хохлачёв, Малыхин) – 40:56' (5x5)   2:2 Шипачёв (Хиетанен) – 56:35' (5x3)   3:2 Петерссон (Чайковски, Яшкин) – 58:52' (5x5)   4:2 Григорьев (Зайцев) – 59:23' (en)   4:3 Ганзл (Даугавиньш) – 59:54' (6x4)
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