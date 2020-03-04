Получившему удар коньком в лицо Бойчаку наложили 90 швов

Стали известны последствия неприятной травмы, которую получил защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак. Напомним, во встрече с «Монреаль Канадиенс» Бойчак получил удар коньком в лицо от форварда «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финский форвард потерял равновесие, борясь с Бойчаком на пятаке перед воротами «Айлендерс», и в падении угодил защитнику по лицу.



Как сообщается, Бойчаку наложили 90 швов. Игрок избежал проблем со зрением, лезвие конька прошло совсем рядом с глазом.



«Спасибо всем за добрые пожелания и мысли! Они не остались незамеченными. К счастью, конёк порезал только моё веко. Извините за поздний ответ. Распознавание лица на телефоне теперь не работает. Ещё раз всем спасибо», — написал Бойчак в «Твиттере».

«Ненавижу на это смотреть». В НХЛ игроку с размаха ударили коньком в лицо Зак Бойчак чуть не лишился глаза — это выглядело по-настоящему страшно.